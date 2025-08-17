Rocío Marengo habló sobre su embarazo y los tratamientos para ser madre: "Pasaron 5 años de búsqueda"

La mediática contó en Mirtha Legrand cómo transitó el proceso para quedar embarazada y cómo se siente en la semana 18 de gestación.

Este sábado, Rocío Marengo fue invitada en el programa de Mirtha Legrand y compartió detalles sobre su embarazo con Eduardo Fort, en la semana 18 de gestación. La mediática se mostró emocionada y relató cómo fue el proceso de búsqueda para convertirse en madre.

"Pasaron 5 años desde que empecé a buscarlo, y terminamos haciendo tratamiento in vitro", explicó Rocío Marengo en la mesa de La noche de Mirtha. La noticia fue recibida con gran alegría por sus seguidores, ya que la pareja lleva casi 12 años juntos.

En su relato, la mediática también reveló los efectos emocionales que el tratamiento tuvo en ella. “La medicación me fue pinchando anímicamente. Yo no me daba cuenta, pero ahora que me dejé de dar las inyecciones, siento que me había tirado muy abajo”. Marengo explicó cómo los tratamientos afectaron su bienestar, mencionando que a veces tenía que interrumpir sus proyectos laborales, como los trabajos en Chile, para poder hacerse los tratamientos.

A pesar de los desafíos, Rocío se mostró optimista: “Yo soy muy positiva y bloqueaba todo”. Sin embargo, compartió que las primeras semanas de embarazo no fueron fáciles: "Al principio tuve náuseas y mucho sueño. Dormía unas siestas terribles, el cuerpo cambia mucho".

Sobre la reacción de la familia de Eduardo Fort, Rocío destacó que los hijos de Eduardo recibieron la noticia con mucha alegría. “Ya piensan en los nombres”, comentó, con una sonrisa.