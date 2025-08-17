Ingresar
Macabro hallazgo en Monte Vera: encontraron un cuerpo calcinado con signos de violencia

El cuerpo fue encontrado en un zanjón con signos de violencia, y las autoridades buscan determinar la identidad de la víctima.

Hoy 09:12

Este sábado al mediodía, la tranquila localidad de Monte Vera, en el norte de Santa Fe, fue escenario de un hecho escalofriante cuando un cadáver calcinado fue descubierto en un zanjón rural entre Monte Vera y Recreo. El hallazgo fue reportado por un llamado al servicio de emergencias 911, alertando sobre la presencia de un cuerpo en la zona.

El personal del Comando Radioeléctrico y la Agrupación Cuerpos acudieron al lugar y confirmaron que la víctima parecía haber sido violentada. A simple vista, los oficiales notaron que el cuerpo estaba quemado casi en su totalidad, con las manos atadas, el rostro cubierto por una tela y la boca sellada con trapos y papeles. No se encontraron documentos ni indicios que permitieran identificar a la persona fallecida.

Los investigadores indicaron que, por la apariencia del cuerpo, se trataría de un hombre joven, con una edad estimada entre los 20 y 25 años, aunque el estado del cadáver hacía imposible una identificación rápida.

El caso fue derivado al Fiscal de Homicidios, Diego Iglesias, quien ordenó que la Policía de Investigaciones (PDI) se encargara de la escena. El fiscal destacó la complejidad del caso, ya que no se encontraron rastros que sugirieran que el cuerpo hubiera sido quemado en el mismo lugar. Según los primeros peritajes, el terreno circundante no mostraba indicios de fuego reciente, lo que hace suponer que el crimen pudo haberse cometido en otro lugar antes de que el cadáver fuera abandonado en el pozo rural.

El secreto de sumario fue decretado para proteger el desarrollo de la investigación, mientras se intenta esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de esta persona y dar con su identidad.

