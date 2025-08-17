Trágico desenlace en Monte Quemado: un hombre murió tras sufrir una descompensación en su hogar

Carlos Damián Campos, de 44 años, fue encontrado sin signos vitales tras una descompensación. La Justicia investiga las causas de su fallecimiento.

Hoy 09:41

La noche del sábado se tiñó de tristeza en Monte Quemado, cuando Carlos Damián Campos, un hombre de 44 años, perdió la vida luego de sufrir una descompensación en su vivienda, ubicada en la calle Maldonado Frijida. El hecho es materia de investigación, y la Justicia dispuso la realización de una autopsia para determinar las causas del deceso.

Según los primeros informes policiales, hacia las 22:40, Candelaria Ferreyra, de 24 años, alertó a la Comisaría local sobre el grave estado de salud de un hombre en su domicilio. Al llegar al lugar, un móvil policial, junto con personal médico, encontró a Campos sin signos vitales, tendido sobre su cama.

Carlos Damián Campos había acudido previamente al hospital local, quejarse de intensos dolores estomacales. Una enfermera que lo atendió informó que se le había administrado medicación y se le indicó permanecer en observación. Sin embargo, el hombre decidió retirarse por su cuenta antes de completar el período de monitoreo.

Al encontrar el cuerpo sin vida en su hogar, el fiscal Luis Gabriel Gómez ordenó que personal de Criminalística realizara las pericias correspondientes. Tras ello, el cuerpo fue trasladado al hospital local y, posteriormente, a la Capital santiagueña para la autopsia que esclarecerá las causas de la muerte.