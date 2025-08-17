Un hombre perdió la vida y su esposa resultó gravemente herida en un accidente ocurrido en Ruta 5

Según las primeras informaciones proporcionadas por la policía, el impacto entre una motocicleta y un camión ocurrió en circunstancias que aún están siendo investigadas.

Hoy 09:50

Un grave accidente de tránsito se produjo anoche en la Ruta Provincial 5, a la altura de Nuevo Líbano, dejando como saldo la muerte de un hombre de 37 años y graves lesiones en su esposa, quien permanece internada en el Hospital de La Banda.

Según las primeras informaciones proporcionadas por la policía, el impacto entre una motocicleta y un camión ocurrió en circunstancias que aún están siendo investigadas. El hombre, identificado como Ricardo Abrigo, fue trasladado al hospital con urgencia tras el choque, pero a pesar de los esfuerzos médicos, falleció alrededor de las 2 de la madrugada.

Su esposa, quien lo acompañaba en la moto, sufrió fracturas y politraumatismos. Afortunadamente, su condición no reviste peligro y está siendo atendida en el hospital.

El caso está siendo investigado por el fiscal Hugo Herrera, quien ordenó la realización de la autopsia para determinar las causas exactas del deceso de Abrigo. Además, personal de la Comisaría 14 intervino en el lugar del accidente y brindó asistencia inicial a los heridos.