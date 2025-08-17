A la medianoche vence el plazo para presentación de listas para las elecciones de octubre

El próximo 26 de octubre habrá elecciones concurrentes en Santiago. Se eligen legisladores nacionales y autoridades provinciales, gobernador, vice y diputados, entre otros.

Hoy 10:00

Los partidos políticos y las alianzas electorales presentarán hasta la medianoche de este domingo de acuerdo con el cronograma, la lista de candidatos para las elecciones concurrentes del 26 de octubre, en la que se elegirán legisladores nacionales –diputados y senadores- y también autoridades provinciales, entre ellas gobernador, vice, 40 diputados provinciales, 137 comisionados municipales e intendentes y concejales en tres ciudades del interior.

Hasta ahora, las presentaciones que ya se completaron fueron de las alianzas que competirán tanto para los cargos nacionales como provinciales.

En la Secretaría Electoral Federal a cargo de Daniel Micol y que depende del Juzgado Federal Nº 1 con competencia electoral de Guillermo Molinari, se inscribieron cuatro alianzas para presentar candidatos a senadores y diputados nacionales:1. Frente Cívico por Santiago. 2. Frente Fuerza Patria Peronista. 3. Hacemos por Santiago. 4. Despierta Santiago.

En tanto, en la Secretaría Electoral Provincial a cargo de María José Moyano, son 9 los frentes inscriptos para participar de los comicios provinciales y comunales:

1. Frente Cívico por Santiago.

2. Frente Fuerza Patria Peronista (apoya la fórmula para gobernador y vicegobernador del Frente Cívico)

3. Frente Encuentro Cívico por Santiago.

4. Frente Unidos para el Futuro Santiago del Estero.

5. Frente Futuro.

6. Frente Despierta Santiago.

7. Frente Ciudadanos.

8. Frente Convocatoria Social.

9. Frente Hacemos por Santiago.

Hasta la medianoche de este domingo, se hará la presentación de listas de candidatos, pero además de las alianzas, también los partidos políticos que no conformaron frentes, presentarán sus postulantes, con lo cual aumentará la cantidad de fuerzas políticas que participarán de la contienda electoral el próximo 26 de octubre.

Fuerzas y nombres

Hasta ahora, el Frente Cívico por Santiago y el Frente Fuerza Patria Peronista que apoya a la fórmula para gobernador y vice del Frente Cívico por Santiago, presentaron a los candidatos a la gobernación y vice: Elías Suárez y Carlos Silva Neder.

En tanto otras fuerzas como La Libertad Avanza informaron que para la categoría de senadores nacionales, la fórmula estará encabezada por Tomás Figueroa en primer lugar, seguido por Andrea Jorge en segundo término. En cuanto a los diputados nacionales, la lista será liderada por Laura Godoy, mientras que Matías Faila ocupará el segundo puesto.

En el ámbito provincial, se confirmó que Betty Luján será quien encabece la lista de candidatos a diputados provinciales. El candidato a gobernador, es Ítalo Cioccolani.

Por otro lado, Despierta Santiago para senadores nacionales, el candidato en primer término será Facundo Pérez Carletti, acompañado por Patricia Luna de Monte Quemado. Para la Cámara de Diputados de la Nación, el primer lugar de la lista estará ocupado por Héctor "Chabay" Ruiz seguido por Alicia Salto. El candidato a gobernador es Alejandro Parnás.