María Julia Oliván volvió a caminar tras su accidente y compartió el emocionante momento

La periodista atraviesa un momento de emoción y esperanza luego de un duro accidente doméstico que la obligó a enfrentar un largo proceso de rehabilitación y tras estar 45 días internada por quemaduras.

Hoy 10:11

La periodista, que sufrió graves quemaduras en aproximadamente el 13% de su cuerpo, relató en sus redes sociales cómo logró volver a caminar gracias al apoyo de los kinesiólogos del Hospital Alemán cómo así también compartió mediante la misma vía.

En su cuenta de Instagram, Oliván expresó con total honestidad: “Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre se volvió hacia su peso de gravedad”, compartiendo la alegría por este gran avance después de tanto esfuerzo y dolor.

Apenas una semana después de la primera práctica de rehabilitación, pudo dar pasos nuevamente: “Fue emocionante haberlo logrado”. La periodista no solo relató la recuperación física, sino también la fortaleza emocional que la acompañó: “Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar ese número”.

El accidente de María Julia

El accidente doméstico que sufrió María Julia Oliván ocurrió al intentar encender una chimenea con etanol, generando una explosión que provocó las graves quemaduras. Desde su cama en la terapia intermedia del Hospital Alemán, la periodista había confesado: “No me puedo parar. Estoy desde ese día acostada en la cama, en recuperación”.

A pesar de las dificultades, Oliván mantiene un mensaje de fe y esperanza en su proceso de recuperación: “A esta altura, yo ya sabía lo que estábamos pidiendo, pero no qué más nos iba a dar, en que nunca nos deja tirados”, escribió a corazón abierto, dejando en claro la fuerza que la sostiene en esta etapa tan sensible de su vida.

La historia de María Julia Oliván se convirtió en un ejemplo de resiliencia y superación. Cada pequeño avance, desde poder elongar hasta volver a pararse, representa un triunfo frente a las adversidades que enfrentó tras el accidente.

Con su testimonio, María Julia Oliván demuestra que, aun en los momentos más difíciles, la determinación y la esperanza son claves para superar cualquier obstáculo, inspirando a muchos a no rendirse frente a los desafíos de la vida.