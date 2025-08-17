Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 AGO 2025 | 14º
X
Espectaculos

María Julia Oliván volvió a caminar tras su accidente y compartió el emocionante momento

La periodista atraviesa un momento de emoción y esperanza luego de un duro accidente doméstico que la obligó a enfrentar un largo proceso de rehabilitación y tras estar 45 días internada por quemaduras.

Hoy 10:11
María Julia Oliván.

La periodista, que sufrió graves quemaduras en aproximadamente el 13% de su cuerpo, relató en sus redes sociales cómo logró volver a caminar gracias al apoyo de los kinesiólogos del Hospital Alemán cómo así también compartió mediante la misma vía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su cuenta de Instagram, Oliván expresó con total honestidad: “Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre se volvió hacia su peso de gravedad”, compartiendo la alegría por este gran avance después de tanto esfuerzo y dolor.

Apenas una semana después de la primera práctica de rehabilitación, pudo dar pasos nuevamente: “Fue emocionante haberlo logrado”. La periodista no solo relató la recuperación física, sino también la fortaleza emocional que la acompañó: “Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar ese número”.

El accidente de María Julia
El accidente doméstico que sufrió María Julia Oliván ocurrió al intentar encender una chimenea con etanol, generando una explosión que provocó las graves quemaduras. Desde su cama en la terapia intermedia del Hospital Alemán, la periodista había confesado: “No me puedo parar. Estoy desde ese día acostada en la cama, en recuperación”.

A pesar de las dificultades, Oliván mantiene un mensaje de fe y esperanza en su proceso de recuperación: “A esta altura, yo ya sabía lo que estábamos pidiendo, pero no qué más nos iba a dar, en que nunca nos deja tirados”, escribió a corazón abierto, dejando en claro la fuerza que la sostiene en esta etapa tan sensible de su vida.

La historia de María Julia Oliván se convirtió en un ejemplo de resiliencia y superación. Cada pequeño avance, desde poder elongar hasta volver a pararse, representa un triunfo frente a las adversidades que enfrentó tras el accidente.

Con su testimonio, María Julia Oliván demuestra que, aun en los momentos más difíciles, la determinación y la esperanza son claves para superar cualquier obstáculo, inspirando a muchos a no rendirse frente a los desafíos de la vida.

TEMAS María Julia Oliván

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un ladrón terminó muerto de un tiro en la cabeza al intentar robar la moto a policías
  2. 2. La Municipalidad celebrará el Día de la Niñez con animación, música, juegos y sorteos en el Parque Aguirre
  3. 3. Cayó en una estafa al comprar muebles por Telegram: perdió más de $1,3 millones
  4. 4. Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: habría matado a un hombre en una pelea por fútbol
  5. 5. Barby Franco fue internada y encendió las alarmas entre sus seguidores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT