Valentín Perrone, con sabor a poco en el Gran Premio de Austria: concluyó 7°

El argentino largó desde la pole y se mantuvo en el lote de punta durante la carrera, pero un toque en el final lo retrasó. Ángel Piqueras se quedó con la victoria.

Hoy 10:37

El hispano-argentino Valentín Perrone, piloto de Red Bull KTM Tech3 y quien largó desde la posición de privilegio tras conseguir su 1ª “pole” en 13 presencias en Moto3, concluyó 7° en el Gran Premio de Austria luego de mantenerse como líder hasta la penúltima vuelta, cuando un toque con el murciano Máximo Quiles (KTM) retrasó al joven de 17 años nacido en Barcelona.

La carrera, de 20 giros, fue ganada por el valenciano Ángel Piqueras (KTM, escoltado por el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y el sevillano David Muñoz (KTM). Perrone, que cruzó la meta 8°, ascendió una posición por un recargo de 3s al italiano Dennis Foggia (KTM), quien había llegado 7°.

Pese al retraso, Valentín sumó nueve puntos en esta 13ª fecha y trepó un lugar en el certamen: ahora se encuentra 12° con 72 unidades en la tabla anual que domina José Rueda (KTM, esta vez 5°) con 239 puntos. El fin de semana próximo, el “Coyote” se presentará en la 14ª parada del calendario en Hungría.