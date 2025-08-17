Pasó de MMA a debutar en la UFC y sufrió “uno de los nocauts más increíbles jamás vistos”

Aaron Pico fue hospitalizado luego de que el británico Lerone Murphy le aplicara un brutal codazo. Fue atendido dentro del octógono y luego trasladado a un hospital.

Un debut que prometía marcar un hito en la carrera de Aaron Pico terminó en drama y conmoción en Chicago. El esperado estreno del peleador estadounidense en la UFC 319 se vio abruptamente interrumpido cuando Lerone Murphy lo noqueó con un codazo giratorio, dejándolo inconsciente antes de que su cuerpo tocara el suelo y forzando su traslado inmediato al hospital.

El combate, parte de una cartelera repleta de figuras internacionales, enfrentó a Pico, de 28 años, contra Murphy, un británico de 34 años con una reputación en ascenso en la división de peso pluma. La acción se resolvió en el primer asalto: Murphy acorraló a Pico contra la jaula y ejecutó un codazo giratorio que impactó de lleno en la cabeza de su rival. Pico perdió el conocimiento en ese instante, cayó al octágono sin reacción y recibió un golpe adicional antes de que el árbitro interviniera.

El personal médico y de seguridad de la UFC ingresó rápidamente al octágono y, tras varios minutos de atención, trasladó a Pico a la zona de los vestuarios. Posteriormente, el peleador fue llevado de urgencia a un hospital local para someterse a pruebas médicas. Dana White, presidente de la UFC, informó en la conferencia de prensa posterior: “Pico fue trasladado al (hospital), pero no he sabido nada de Geoff (Neal). Pero Pico, no soy médico, pero diría que sin duda tiene una conmoción cerebral. Pero no hemos sabido nada de que haya pasado nada grave. Le están haciendo pruebas en la cabeza y la cara”, expresó la titular de la empresa de artes marciales mixtas. Hasta el cierre del evento, no se reportaron complicaciones adicionales en el estado de salud de Pico.

La victoria de Murphy no solo le aseguró una bonificación por su actuación, sino que también extendió su racha invicta en la UFC a nueve triunfos y un empate. Tras el combate, Murphy aprovechó la entrevista en el octágono para lanzar un desafío directo al campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski. “Soy el siguiente. ¡Vamos, Volkanovski!”, exclamó ante el micrófono de Joe Rogan, dejando claro su objetivo de disputar el cinturón de la categoría.

La respuesta de Volkanovski fue inmediata. El campeón de la división recurrió a la red social X (antes Twittter) para aceptar el reto y felicitar a Murphy: “Nos vemos en diciembre, Lerone Murphy, felicitaciones”. El intercambio de mensajes entre ambos peleadores anticipa un posible enfrentamiento por el título en los próximos meses.

Aaron Pico llegó a la UFC con un historial deportivo destacado. Nacido en Estados Unidos y descendiente de Pío Pico, último gobernador mexicano de California, inició su formación en la lucha libre a los cuatro años y más tarde sumó títulos estatales y nacionales en boxeo y pankration. En lucha olímpica, fue campeón mundial U17 en 2013 y considerado el mejor luchador escolar del país en 2014. También obtuvo medallas en torneos internacionales y fue suplente olímpico en 2016. En boxeo, conquistó campeonatos nacionales PAL y Junior Golden Gloves, además de la Golden Cup europea en Ucrania.

Su carrera profesional en las artes marciales mixtas comenzó en 2014, cuando firmó con Bellator MMA. Tras un debut adverso en 2017, Pico acumuló victorias rápidas por nocaut y sumisión, aunque también sufrió derrotas importantes. Cerró su etapa en Bellator con una racha positiva y, en diciembre de 2024, se convirtió en agente libre. En abril de 2025 firmó con la UFC, donde su debut, originalmente programado ante Movsar Evloev, finalmente se concretó frente a Murphy en UFC 319. Pico suma 19 combates profesionales, con 13 victorias (9 por nocaut, dos por sumisión y dos por decisión) y seis derrotas (cinco por nocaut y uno por sumisión).

Por su parte, Lerone Murphy, nacido en Manchester el 22 de julio de 1991, se mantiene invicto como profesional con un récord de 16 victorias y 1 empate. Su carrera comenzó en 2016 en el circuito británico, donde conquistó el Campeonato de Peso Pluma de la FCC. Debutó en la UFC en septiembre de 2019 con un empate ante Zubaira Tukhugov y, desde entonces, ha sumado victorias notables, incluyendo un nocaut sobre Ricardo Ramos y triunfos por decisión ante rivales como Douglas Silva de Andrade, Gabriel Santos, Joshua Culibao, Dan Ige y Josh Emmett. Desde abril de 2025, figura en el octavo puesto del ranking de peso pluma de la UFC. La consistencia de Murphy en las artes marciales mixtas lo consolidó como un rival que, hasta ahora, ningún oponente logró superar en sus 17 combates profesionales.