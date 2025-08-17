Cristina Kirchner impone su poder en el cierre de listas de cara a las legislativas nacionales

Grabois y La Cámpora dominan las listas de Fuerza Patria, mientras que Axel Kicillof queda relegado.

La expresidenta Cristina Kirchner reafirmó su influencia en el cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Sin grandes nombres de peso, Juan Grabois se consolidó como uno de los principales ganadores, con una fuerte presencia de candidatos alineados con el kirchnerismo y una estructura encabezada por la agrupación de Máximo Kirchner. En contraposición, el gobernador Axel Kicillof no logró posicionar nombres destacados en los primeros puestos de las listas, lo que subraya la preeminencia de la figura de Cristina Kirchner.

La decisión de la unidad del peronismo fue clave para desactivar las amenazas de Grabois de ir por fuera de la coalición Fuerza Patria. Un llamado entre Kicillof y Cristina Kirchner, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, fue determinante para definir las nóminas nacionales, que vieron al excanciller Jorge Taiana encabezando la lista de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, aunque su capacidad para entusiasmar al electorado sigue siendo una incógnita.

La nueva configuración de las listas de Fuerza Patria también destacó la preponderancia de La Cámpora, con Vanesa Siley, Sergio Palazzo y Teresa García ocupando lugares clave. Por su parte, el gobernador Kicillof logró colocar a Hugo Moyano (hijo) en el noveno puesto y a Hugo Yasky en el puesto 13, evidenciando su limitado peso en esta contienda.

Juan Grabois se posicionó como uno de los grandes ganadores de las listas, asegurando el tercer lugar en la provincia de Buenos Aires, lo que le garantiza un lugar de entrada al Congreso. Además, logró colocar a Fernanda Miño, una de sus principales aliadas, en el puesto 12. En el territorio porteño, Grabois también logró asegurar el puesto de cabeza de lista con el actual legislador Itai Hagman, aunque su nombre aún no es del todo atractivo para el electorado.