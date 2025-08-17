Ingresar
El Frente Cívico realizó la presentación ante la Justicia de sus candidatos

El Frente Cívico por Santiago presentó ante la Secretaría Electoral Federal su lista de candidatos a senadores y diputados nacionales.

Hoy 11:50
Gerardo Zamora, candidato a Senador Nacional

Alrededor del mediodía de este domingo, el Frente Cívico por Santiago oficializó ante la Justicia Federal su lista de candidatos a cubrir los cargos de Senador Nacional y Diputado Nacional.

Estos son los candidatos:

Senadores nacionales titulares

Gerardo Zamora

Elia Esther del Carmen Moreno

Suplentes

Cristian Oliva

Graciela Marion

Diputados nacionales titulares

Jorge Alejandro Mukdise

Cecilia Inés López Pasquali De Balmaceda

Astor Anibal Padula

Suplentes

Natividad Nassif

Victor Rodolfo Araujo

Mariela Nassif

Vale recordar que para cargos nacionales se presentan cuatro frentes:

Frente Cívico por Santiago

Frente Fuerza Patria Peronista

Hacemos por Santiago

Despierta Santiago

A nivel provincial hay 9: 

1. Frente Cívico por Santiago.

2. Frente Fuerza Patria Peronista (apoya la fórmula para gobernador y vicegobernador del Frente Cívico)

3. Frente Encuentro Cívico por Santiago.

4. Frente Unidos para el Futuro Santiago del Estero.

5. Frente Futuro.

6. Frente Despierta Santiago.

7. Frente Ciudadanos.

8. Frente Convocatoria Social.

9. Frente Hacemos por Santiago.

