El Frente Cívico realizó la presentación ante la Justicia de sus candidatos

El Frente Cívico por Santiago presentó ante la Secretaría Electoral Federal su lista de candidatos a senadores y diputados nacionales.
Alrededor del mediodía de este domingo, el Frente Cívico por Santiago oficializó ante la Justicia Federal su lista de candidatos a cubrir los cargos de Senador Nacional y Diputado Nacional.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Estos son los candidatos:
Senadores nacionales titulares
Gerardo Zamora
Elia Esther del Carmen Moreno
Suplentes
Cristian Oliva
Graciela Marion
Diputados nacionales titulares
Jorge Alejandro Mukdise
Cecilia Inés López Pasquali De Balmaceda
Astor Anibal Padula
Suplentes
Natividad Nassif
Victor Rodolfo Araujo
Mariela Nassif
Vale recordar que para cargos nacionales se presentan cuatro frentes:
Frente Cívico por Santiago
Frente Fuerza Patria Peronista
Hacemos por Santiago
Despierta Santiago
Te recomendamos: A la medianoche vence el plazo para presentación de listas para las elecciones de octubre
A nivel provincial hay 9:
1. Frente Cívico por Santiago.
2. Frente Fuerza Patria Peronista (apoya la fórmula para gobernador y vicegobernador del Frente Cívico)
3. Frente Encuentro Cívico por Santiago.
4. Frente Unidos para el Futuro Santiago del Estero.
5. Frente Futuro.
6. Frente Despierta Santiago.
7. Frente Ciudadanos.
8. Frente Convocatoria Social.
9. Frente Hacemos por Santiago.