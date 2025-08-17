Ingresar
El Papa León XIV llamó a la paz tras la cumbre entre Trump y Putin: "La necesidad del bienestar de los pueblos"

El Pontífice pide poner el bienestar de los pueblos por encima de la venganza y mantener la fidelidad a la verdad.

Hoy 11:51

Durante la oración del Ángelus en Castel Gandolfo, el Papa León XIV hizo un llamado urgente a la paz, instando a que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a las guerras "vayan a buen fin". Este mensaje llega tras la reciente cumbre en Alaska entre el presidente Donald Trump y el líder ruso Vladimir Putin.

Ante una multitud de fieles que se congregaron en la plaza, el Papa resaltó que es imperativo poner en primer lugar "la necesidad del bienestar de los pueblos" y abogó por que no se respondiera "con la venganza". En su discurso, subrayó que el mundo necesita "portar el fuego del amor y no el de las armas", recordando que el camino hacia la paz es fundamental en tiempos de conflicto.

El Pontífice reflexionó también sobre las dificultades de vivir en la verdad, señalando que "no siempre el bien encuentra en torno a sí una respuesta positiva" y recordando que "actuar en la verdad cuesta". Instó a los fieles a mantenerse firmes en la verdad y la caridad, sin ceder ante la tentación de la mentira y la violencia.

A lo largo de su jornada, León XIV celebró una misa en el Santuario de Santa María de la Rotonda en Albano, donde expresó que "no todo es fácil" en el camino de seguir a Cristo. Posteriormente, compartió un almuerzo con personas sin recursos en los jardines de Castel Gandolfo, reiterando su mensaje de solidaridad y compasión.

El Papa regresará a Roma el martes 19, para presidir la audiencia general de los miércoles en la Santa Sede.

