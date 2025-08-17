Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 AGO 2025 | 18º
X
Locales

El Frente Renovador presentó a Larcher como candidata a gobernadora: Mirolo encabezará la lista de Diputados Provinciales

El Frente Renovador de Santiago del Estero apuesta por una renovación política con Larcher al frente del Ejecutivo y Mirolo como principal referente en la Cámara de Diputados.

Hoy 13:58

La Junta Directiva del Partido Frente Renovador del distrito Santiago del Estero decidió que Verónica Alejandra Larcher será la candidata a gobernadora para las próximas elecciones provinciales del 26 de octubre. La abogada y actual diputada provincial se presenta como una de las principales figuras para encabezar la renovación política en la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Larcher, con una amplia trayectoria que incluye haber sido presidenta del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Convencional Constituyente Provincial, Jueza de Faltas y Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, busca llevar su experiencia al Ejecutivo provincial.

Te recomendamos: El Frente Cívico realizó la presentación ante la Justicia de sus candidatos

Por otro lado, Pablo Mirolo, actual presidente del partido, fue designado para encabezar la lista de Diputados Provinciales.

"Estamos convencidos de que Santiago del Estero necesita un cambio después de 20 años, y sobre todo una renovación política. Verónica Larcher en el Ejecutivo y Pablo Mirolo en la Cámara de Diputados serán las personas indicadas para esta nueva etapa", afirmaron desde el Frente Renovador.

Te recomendamos: El Partido Justicialista local oficializó su nómina de candidatos a legisladores nacionales

TEMAS Frente Renovador

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un ladrón terminó muerto de un tiro en la cabeza al intentar robar la moto a policías
  2. 2. Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: habría matado a un hombre en una pelea por fútbol
  3. 3. Cayó en una estafa al comprar muebles por Telegram: perdió más de $1,3 millones
  4. 4. La Municipalidad celebrará el Día de la Niñez con animación, música, juegos y sorteos en el Parque Aguirre
  5. 5. Día del Niño en Santiago: actividades para hacer con los peques este domingo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT