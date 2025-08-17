El Frente Renovador presentó a Larcher como candidata a gobernadora: Mirolo encabezará la lista de Diputados Provinciales

El Frente Renovador de Santiago del Estero apuesta por una renovación política con Larcher al frente del Ejecutivo y Mirolo como principal referente en la Cámara de Diputados.

Hoy 13:58

La Junta Directiva del Partido Frente Renovador del distrito Santiago del Estero decidió que Verónica Alejandra Larcher será la candidata a gobernadora para las próximas elecciones provinciales del 26 de octubre. La abogada y actual diputada provincial se presenta como una de las principales figuras para encabezar la renovación política en la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Larcher, con una amplia trayectoria que incluye haber sido presidenta del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Convencional Constituyente Provincial, Jueza de Faltas y Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de La Banda, busca llevar su experiencia al Ejecutivo provincial.

Te recomendamos: El Frente Cívico realizó la presentación ante la Justicia de sus candidatos

Por otro lado, Pablo Mirolo, actual presidente del partido, fue designado para encabezar la lista de Diputados Provinciales.

"Estamos convencidos de que Santiago del Estero necesita un cambio después de 20 años, y sobre todo una renovación política. Verónica Larcher en el Ejecutivo y Pablo Mirolo en la Cámara de Diputados serán las personas indicadas para esta nueva etapa", afirmaron desde el Frente Renovador.