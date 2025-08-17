Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 AGO 2025 | 18º
X
Locales

Es oficial: LLA confirmó sus candidatos a Diputados y Senadores nacionales por Santiago del Estero

A través de una lista encabezada por Italo Orlando Cioccolani y María Laurence Ona Ey Gau, el frente buscará dar un giro en la política provincial y respaldar el rumbo que el presidente Javier Milei comenzó en 2023.

Hoy 14:27

La Libertad Avanza ha dado a conocer sus propuestas para las elecciones del 26 de octubre en Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de una lista encabezada por Italo Orlando Cioccolani y María Laurence Ona Ey Gau, el frente buscará dar un giro en la política provincial y respaldar el rumbo que el presidente Javier Milei comenzó en 2023.

Candidatos a Senadores Nacionales:

  1. Tomás Figueroa
  2. Andrea Jorge

Candidatos a Diputados Nacionales:

  1. Laura Godoy
  2. Matías Faila
  3. Mariela Dorado
  4. Ana Cura
  5. Juan Ignacio Coria
  6. Marcelo Molina

Candidatos a Gobernador y Vicegobernador:

  1. Italo Orlando Cioccolani
  2. María Laurence Ona Ey Gau

TEMAS La Libertad Avanza

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un ladrón terminó muerto de un tiro en la cabeza al intentar robar la moto a policías
  2. 2. Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: habría matado a un hombre en una pelea por fútbol
  3. 3. Cayó en una estafa al comprar muebles por Telegram: perdió más de $1,3 millones
  4. 4. La Municipalidad celebrará el Día de la Niñez con animación, música, juegos y sorteos en el Parque Aguirre
  5. 5. Día del Niño en Santiago: actividades para hacer con los peques este domingo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT