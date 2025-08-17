Luis Petri será candidato a diputado nacional por Mendoza y reafirmó su apoyo a Javier Milei

El ministro de Defensa confirmó su candidatura tras compartir un almuerzo con el presidente Milei y participar de un homenaje a San Martín.

Hoy 14:45

El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció oficialmente que será candidato a diputado nacional por Mendoza en las elecciones del 26 de octubre. Este anuncio llega luego de un almuerzo de camaradería con el presidente Javier Milei en el Regimiento de Granaderos a Caballo, donde ambos compartieron una jornada de celebración en honor al Día de la Inmortalidad de San Martín. Petri, quien ya había sido candidato a vicepresidente en la fórmula con Patricia Bullrich en las elecciones nacionales de 2023, ratificó su decisión de unirse al proyecto político de La Libertad Avanza.

En su mensaje en redes sociales, Petri destacó que esta candidatura no solo representa un paso personal, sino que es también el resultado de una gestión en conjunto con el presidente Milei. En su publicación, el ministro expresó su compromiso con la libertad y reafirmó que su trabajo en el Ministerio de Defensa permitió reivindicar a las Fuerzas Armadas, recuperar el orgullo nacional y poner en marcha una Argentina más libre.

Por su parte, el presidente Javier Milei celebró la decisión de Petri de unirse a la coalición y lo felicitó públicamente. A través de un posteo en X, Milei remarcó que el ministro ha sido una figura clave en la defensa de la soberanía y la recuperación del respeto por las Fuerzas Armadas. Milei expresó su agradecimiento a Petri por su compromiso con las ideas de libertad y el cambio profundo en la política nacional.

En otro mensaje, el propio Petri compartió su motivación para sumarse a La Libertad Avanza, enfatizando que la Argentina se construye sobre la base de la libertad, el trabajo y el mérito. En su mensaje, el ministro se comprometió a dar batalla por las ideas de la libertad desde el Congreso y destacó que las elecciones de octubre definirán el rumbo del país para los próximos años.