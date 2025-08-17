Jorge Almirón dejó de ser DT de Colo-Colo tras la dura derrota con Universidad Católica

El entrenador argentino acordó su salida con la dirigencia del Cacique luego de la goleada 4-1 sufrida como local. El equipo está octavo en la tabla y atraviesa un semestre sin victorias oficiales.

Hoy 15:00

La crisis de Colo-Colo tuvo este sábado un punto de quiebre. La dura goleada sufrida en el Monumental por 4-1 ante Universidad Católica aceleró la salida de Jorge Almirón, quien dejó su cargo de común acuerdo con la dirigencia del Cacique. El equipo se encuentra octavo en la liga chilena, lejos de la pelea por el título y fuera de puestos de copas internacionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Es momento de descomprimir”, había anticipado Almirón en conferencia de prensa. Horas después, su representante Pablo Del Río confirmó la decisión: “De común acuerdo con el presidente decidimos dar por terminado el proceso”. La derrota frente a la UC, que contó con Javier Correa de titular y el ingreso de Claudio Aquino, fue el golpe definitivo.

El balance de Almirón en el club deja luces y sombras. En 2024 conquistó la Liga y la Supercopa de Chile, además de alcanzar los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en este 2025 el Cacique se despidió en fase de grupos de la Libertadores, quedó eliminado en la Copa Chile y todavía no logró una victoria oficial en el semestre.

En total, el extécnico de Boca, Independiente y San Lorenzo dirigió 83 partidos en Colo-Colo, con un registro de 39 triunfos, 23 empates y 21 derrotas. Su salida abre ahora un nuevo interrogante: quién será el encargado de encaminar al club más popular de Chile en medio de un presente complejo.