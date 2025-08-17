El CAMM Avenida impulsa la campaña solidaria “Una sonrisa para los niños”

Las donaciones se recibirán en el horario de 7 a 13 horas, en la sede del CAMM N°7, ubicada en calle África 370.

Hoy 15:23

En el marco del Mes de la Niñez, el Centro de Atención Médica Municipal N°7 del barrio Avenida lanzó la campaña solidaria “Una sonrisa para los niños”, con el objetivo de reunir donaciones para los niños del comedor comunitario del barrio.

Durante todo el mes de agosto, se recibirán aportes de ropa, calzado, golosinas, leche, chocolate y cualquier otro artículo que pueda llevar alegría y bienestar a la infancia de la comunidad. Las donaciones se recibirán en el horario de 7 a 13 horas, en la sede del CAMM N°7, ubicada en calle África 370.

El secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, destacó: “Esta es una oportunidad para que todos los vecinos se sumen con un gesto solidario que, por pequeño que parezca, puede marcar una gran diferencia en la vida de un niño. Nuestra misión es trabajar por el bienestar integral, y eso también incluye la felicidad y el desarrollo de los más pequeños”.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas de Estado que impulsa el intendente Roger Elías Nediani, promoviendo la solidaridad y el compromiso social como pilares para fortalecer la comunidad.