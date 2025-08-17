Se realizó con éxito un operativo de gestión social en el B° San Fernando

En la oportunidad, el responsable de la Dirección de Hábitat, Italo Garnica, informó: “Esto es un operativo más, un día más de presencia del Estado municipal en los barrios de La Banda".

Hoy 15:25

Por iniciativa del intendente Ing. Roger E. Nediani, las direcciones que dependen de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial de la municipalidad de La Banda, realizaron el jueves un operativo integral en el barrio San Fernando.

Esta actividad forma parte del proyecto “Gestión social en tu barrio” que comenzó a implementarse en los barrios hace tres años cuando la actual gestión municipal estableció una nueva estrategia para asistir a los sectores más vulnerables de la comunidad.

Las direcciones municipales que intervinieron en el operativo y brindaron servicios de forma gratuita fueron: Desarrollo Comunitario, Desarrollo Social, Género, Discapacidad, Niñez, Salud, Nutrición, Hábitat y Prevención de Adicciones.

En la oportunidad, el responsable de la Dirección de Hábitat, Italo Garnica, informó: “Esto es un operativo más, un día más de presencia del Estado municipal en los barrios de La Banda, como nos tiene acostumbrados el compañero, el intendente Roger Nediani.

Hoy están presentes las direcciones que pertenecemos a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, cuyo secretario es el Licenciado Matías Nediani, es decir, la Dirección de Desarrollo Social, Desarrollo Comunitario, Género, Hábitat, Discapacidad, Salud y Niñez.

Los vecinos se acercaron y nos pidieron que regresáramos en otra ocasión. Entonces la idea es continuar con este tipo de operativo que ha tenido un saldo positivo.

El Estado Municipal en La Banda está presente. Esa es la premisa del intendente Roger Nediani, a diferencia de otros dirigentes que a nivel nacional prefieren un Estado que no esté presente para los ciudadanos. Pero nosotros en La Banda elegimos estar presentes”.



