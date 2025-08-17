El Frente Patria Peronista oficializó la lista de candidatos para Diputados Provinciales

El espacio oficializó a sus candidatos a diputados provinciales, con referentes de amplia trayectoria política que buscarán fortalecer la representación del peronismo en la Legislatura.

Hoy 18:37

El Frente Patria Peronista oficializó este miércoles la lista de candidatos para la renovación de la Cámara de Diputados de la provincia de Santiago del Estero, de cara a las próximas elecciones. La nómina está encabezada por el actual senador nacional Gerardo Montenegro, quien lidera el equipo que buscará renovar la representación del peronismo en la legislatura provincial.

Junto a Montenegro, completan los primeros cuatro lugares de la lista los reconocidos dirigentes Nora Mercado, Pepe Herrera y Norma Abdala, quienes cuentan con amplia trayectoria política en la provincia y aspiran a fortalecer el proyecto peronista en el ámbito local.

La presentación oficial de los candidatos marca el inicio de la campaña electoral del Frente Patria Peronista, que apuesta a consolidar su presencia en la Cámara de Diputados provincial para seguir impulsando políticas públicas que respondan a las necesidades de los santiagueños.