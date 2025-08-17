Taboada: menor de 14 años sufrió un aborto tras tomar pastillas que le dio su novio

La joven tiene 14 años y cursaba un embarazo de dos meses. Fue asistida de urgencia por un aborto inducido.

Hoy 20:06

Un grave episodio sacudió por estas horas al departamento Taboada, donde una adolescente de 14 años, con un embarazo de aproximadamente dos meses, habría ingerido pastillas con la intención de interrumpir la gestación.

El hecho ocurrió en la zona rural conocida como Lote 52, donde reside la menor junto a su familia. Según indicaron fuentes policiales, la joven comenzó a sufrir un cuadro de fuerte sangrado y dolores abdominales, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de Los Juríes.

Allí, los médicos que la atendieron confirmaron que se trataba de un aborto inducido. Lograron estabilizarla y evitar complicaciones graves, aunque permanece internada en observación.

De acuerdo con los primeros testimonios, la menor habría recibido las pastillas por parte de su novio, un joven de 16 años, quien las habría conseguido por medios que aún se investigan. Ambos adolescentes viven en la misma comunidad rural.

El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad Fiscal de turno, que ordenó la intervención de la Comisaría Comunitaria correspondiente y del personal del Hospital Zonal, con el fin de realizar estudios complementarios.