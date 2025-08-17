Yanda FC se impuso ante Atlético en Forres y sumó su primer triunfo en el Torneo Clausura

En el marco de la fecha 6 de la Liga Santiagueña de Fútbol, se impuso por 2 a 1.

Hoy 20:09

Yanda FC dio el golpe y venció 2 a 1 a Atlético Forres en condición de visitante, por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol y sumó su primer triunfo.

El conjunto capitalino se puso en ventaja con un tanto de Valentín Morales. Sin embargo, antes del descanso apareció el goleador Alejandro Díaz para igualar la historia y devolverle la ilusión al local.

En la segunda parte, ambos equipos fueron en busca del arco rival, pero la visita encontró la diferencia definitiva a través de Sebastián Coria, quien convirtió de penal el 2 a 1 final.

Con este resultado, Atlético Forres quedó con 9 puntos en la tabla, mientras que Yanda FC alcanzó las 4 unidades. En la próxima fecha, Atlético recibirá a Villa Unión, en tanto que Yanda se medirá con Central Córdoba.

En Reserva ganó el Atlético por 1 a 0.

Cronograma de partidos:

Viernes 15

Banfield 1-2 Estudiantes

Comercio 1-0 Güemes

Domingo 17

Atlético Forres 1-2 Yanda

Agua y Energía 1-1 Central Argentino

Unión de Beltrán 3-2 Mitre

Independiente de Fernández 1-1 Instituto Santiago

Defensores de Forres 1-6 Vélez de San Ramón

Sarmiento 2-1 Independiente de Beltrán

Unión Santiago 2-0 Villa Unión

Lunes 18

16.00: Central Córdoba vs. Sportivo Fernández (a puertas cerradas)