Independiente e Instituto Santiago quedaron a mano en Fernández

Por la sexta fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol, el Auri y la Gloria empataron 1 a 1.

Hoy 20:15

En un partido parejo y con momentos de tensión, Independiente de Fernández e Instituto Santiago no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1 por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol. El resultado dejó al Aurinegro con sabor a poco, ya que no pudo aprovechar su localía para acercarse a los primeros puestos.

En el complemento llegaron las emociones. A los pocos minutos, Agustín Ferreyra sorprendió y puso en ventaja al equipo capitalino, en una jugada polémica por una mano previa que el árbitro William Abdala no sancionó. Con el 0-1 en contra, Independiente se desesperó y le costó generar peligro, hasta que sobre el final apareció Matías Fernández, que con un remate bajo al palo izquierdo de Daniel Zaburgo selló el empate definitivo.

Ambos equipos terminaron con un jugador menos y, pese a los cambios de sus entrenadores, no lograron romper la paridad. Con este resultado, Independiente de Fernández dejó escapar una gran chance de acercarse al líder Comercio Central Unidos, quedando ahora a 5 puntos en la tabla de la Zona B.

En la categoría Reserva ganó 1 a 0 Independiente.

Cronograma de partidos:

Viernes 15

Banfield 1-2 Estudiantes

Comercio 1-0 Güemes

Domingo 17

Atlético Forres 1-2 Yanda

Agua y Energía 1-1 Central Argentino

Unión de Beltrán 3-2 Mitre

Independiente de Fernández 1-1 Instituto Santiago

Defensores de Forres 1-6 Vélez de San Ramón

Sarmiento 2-1 Independiente de Beltrán

Unión Santiago 2-0 Villa Unión

Lunes 18

16.00: Central Córdoba vs. Sportivo Fernández (a puertas cerradas)