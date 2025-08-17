Despierta Santiago oficializó su lista de candidatos para las elecciones provinciales

Alejandro Parnás encabezará la fórmula a gobernador, acompañado por Emilio Rached.
El frente Despierta Santiago presentó de manera oficial a sus candidatos para las elecciones provinciales del próximo 26 de octubre, en las que se renovarán los principales cargos ejecutivos y legislativos de la provincia.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La fórmula para la Gobernación estará integrada por el actual diputado provincial Alejandro Parnás como candidato a gobernador y Emilio Rached como aspirante a vicegobernador.
En cuanto a la lista de diputados provinciales, el frente definió como postulantes a:
Para la categoría de senador nacional, el candidato oficializado es Pérez Carletti, quien también encabeza la lista legislativa provincial.
Con esta propuesta, Despierta Santiago apuesta a convertirse en una alternativa política frente al oficialismo