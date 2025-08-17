Ingresar
Despierta Santiago oficializó su lista de candidatos para las elecciones provinciales

Alejandro Parnás encabezará la fórmula a gobernador, acompañado por Emilio Rached.

Hoy 20:39

El frente Despierta Santiago presentó de manera oficial a sus candidatos para las elecciones provinciales del próximo 26 de octubre, en las que se renovarán los principales cargos ejecutivos y legislativos de la provincia.

La fórmula para la Gobernación estará integrada por el actual diputado provincial Alejandro Parnás como candidato a gobernador y Emilio Rached como aspirante a vicegobernador.

En cuanto a la lista de diputados provinciales, el frente definió como postulantes a:

  1. Facundo Pérez Carletti
  2. Luciana Rached
  3. Héctor “Chabay” Ruiz
  4. Brunella Marchiona
  5. Gabriel Santillán
  6. Belén Pinto
  7. Agustín Acosta

Para la categoría de senador nacional, el candidato oficializado es Pérez Carletti, quien también encabeza la lista legislativa provincial.

Con esta propuesta, Despierta Santiago apuesta a convertirse en una alternativa política frente al oficialismo

