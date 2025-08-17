La Libertad Avanza presentó su lista bonaerense con Espert a la cabeza y varias sorpresas

La nómina fue oficializada este fin de semana tras intensas negociaciones internas dentro del espacio libertario.

Hoy 22:24

La Libertad Avanza confirmó la lista de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires. La boleta estará encabezada por José Luis Espert, actual legislador; y Karen Reichardt, exactriz.

Además, hay algunas sorpresas: por ejemplo, el periodista de Neura, Sergio Figliuolo “Tronco”, figura en el lugar número 11 de la nómina.

“Es momento de decidir si construimos futuro o si volvemos al fracaso”, aseguró la cuenta en X del oficialismo para presentar la lista completa de candidatos.

José Luis Espert

Karen Reichardt

Diego Santilli

Gladys Humenuk

Sebastián Pareja

Johanna Sabrina Longo

Alejandro Carrancio

Miriam Niveyro

Alejandro Finocchiaro

Giselle Castelnuovo

Sergio “Tronco” Figliuolo

María Florencia De Sensi

Miguel Smuckler

Maria Luisa Gonzales

Álvaro García

Andrea Vera

Joaquín Ojeda

Ana Tamagno

Carlos Pirovano

Martina Leon

Javier Sánchez Wrba

Además de Reichardt y Tronco, otra de las sorpresas que dejó la lista libertaria fue el nombre de Gladys Humenuk. Es la persona que, hasta el año pasado, tenía a cargo la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Según fuentes libertarias, tenía un fuerte vínculo con Karina Milei, hasta que dejó su puesto en octubre de 2024.