Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 AGO 2025 | 18º
X
País

La Libertad Avanza presentó su lista bonaerense con Espert a la cabeza y varias sorpresas

La nómina fue oficializada este fin de semana tras intensas negociaciones internas dentro del espacio libertario.

Hoy 22:24
Javier Milei y Espert

La Libertad Avanza confirmó la lista de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires. La boleta estará encabezada por José Luis Espert, actual legislador; y Karen Reichardt, exactriz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, hay algunas sorpresas: por ejemplo, el periodista de Neura, Sergio Figliuolo “Tronco”, figura en el lugar número 11 de la nómina.

“Es momento de decidir si construimos futuro o si volvemos al fracaso”, aseguró la cuenta en X del oficialismo para presentar la lista completa de candidatos.

  • José Luis Espert
  • Karen Reichardt
  • Diego Santilli
  • Gladys Humenuk
  • Sebastián Pareja
  • Johanna Sabrina Longo
  • Alejandro Carrancio
  • Miriam Niveyro
  • Alejandro Finocchiaro
  • Giselle Castelnuovo
  • Sergio “Tronco” Figliuolo
  • María Florencia De Sensi
  • Miguel Smuckler
  • Maria Luisa Gonzales
  • Álvaro García
  • Andrea Vera
  • Joaquín Ojeda
  • Ana Tamagno
  • Carlos Pirovano
  • Martina Leon
  • Javier Sánchez Wrba

Además de Reichardt y Tronco, otra de las sorpresas que dejó la lista libertaria fue el nombre de Gladys Humenuk. Es la persona que, hasta el año pasado, tenía a cargo la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia. Según fuentes libertarias, tenía un fuerte vínculo con Karina Milei, hasta que dejó su puesto en octubre de 2024.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un ladrón terminó muerto de un tiro en la cabeza al intentar robar la moto a policías
  2. 2. En un entretenido duelo, Central Córdoba y Barracas igualaron en el "Madre de Ciudades"
  3. 3. En un show de goles, River le ganó a Godoy Cruz en el Monumental, manda en la Zona B y llega afilado para la Libertadores
  4. 4. Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso: habría matado a un hombre en una pelea por fútbol
  5. 5. Un hombre perdió la vida y su esposa resultó gravemente herida en un accidente ocurrido en Ruta 5
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT