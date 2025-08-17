Gallardo valoró la victoria de River y resaltó la exigencia de “revalidar todo el tiempo”

El Muñeco destacó el buen rendimiento del equipo ante Godoy Cruz, la importancia de la rotación y dejó en claro: “Acá el que juega bien, entra”, de cara a la revancha ante Libertad por la Copa Libertadores.

Tras la victoria 4-2 de River Plate ante Godoy Cruz en el Monumental, Marcelo Gallardo hizo un balance positivo del partido y de la evolución del plantel. Con varios jugadores rotados pensando en la revancha ante Libertad de Paraguay, el DT resaltó la adaptación de los futbolistas jóvenes y de los que venían de lesiones: “No era un partido fácil, había muchos chicos que no venían jugando. Este es un equipo que se presentaba por primera vez en campo y lo hicieron muy bien”, afirmó.

Gallardo también se refirió al estado mental del plantel y la presión que implica jugar en River: “El plantel está mucho mejor, ahora hay que competir y los jugadores tienen que mostrar su valor con ese peso de favoritismo. River no es para cualquiera: todos los partidos son un examen. Mismo para los jugadores que están en el póster de los hinchas, estar en River es revalidar todo el tiempo”.

Sobre la revancha ante Libertad, el Muñeco explicó la importancia de elegir a los jugadores adecuados según su rendimiento: “En cuanto esos jugadores se sientan mejor, van a tener más minutos en cancha. Acá el que juega bien, entra. Hoy Galoppo entró bien y aportó goles, es una variante importante pensando en el jueves”. También habló de decisiones tácticas puntuales, como la posición de Portillo y la consideración de Boselli: “Tengo 30 jugadores, está dentro de la consideración como todos. Veré de armar el mejor equipo posible para el jueves”.

Además, Gallardo analizó la rotación y la propuesta de juego: “Nunca es fácil poner un equipo con muchos cambios y que tenga una propuesta, una idea de juego, más allá de algunos errores. También hubo muchos aciertos y eso me gustó”. Sobre las polémicas arbitrales, pidió mesura y destacó la diferencia entre ganar y perder: “Generalmente no se queja el que gana”.

Con estas declaraciones, Gallardo dejó en claro su estrategia de rotación, su exigencia constante sobre los jugadores y su confianza en el plantel para encarar la Copa Libertadores y los desafíos del torneo local.