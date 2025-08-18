El duro posteo de Morena Rial por la distancia con su hijo: “Te amo, perdón”

La mediática hizo una publicación muy dolorosa por el Día del Niño.

Morena Rial hizo dos posteos muy especiales por el Día del Niño. Más allá de subir fotos y dedicarles unas tiernas palabras a sus hijos, también dejó en claro que su situación familiar no es la ideal.

“Feliz día, rey de mi vida. Te amo”, escribió en un posteo en el que compartió una foto de Amadeo, el bebé que tuvo con Matías Ogas hace apenas diez meses.

Por otra parte, aprovechó para mandarle un sentido mensaje a Francesco, su primer hijo, quien ya tiene 6 años. “Feliz día mi Fran. El gran amor de mi vida. Te amo y extraño todos los días. Perdón”, expuso junto a una tierna imagen de su hijo.

El pedido de disculpas hace una clara referencia al hecho de que la mediática se encuentra muy lejos del nene. En octubre de 2024, la Cámara de Familia N°2 de Córdoba resolvió que Fran debía vivir junto a su papá, Facundo Ambrosioni, y no podía mudarse junto a su mamá en Buenos Aires.

“El año pasado, cuando el progenitor se lo quedó a la fuerza, la jueza había puesto la medida de que él se vuelva a Buenos Aires conmigo, a lo que yo no me volví. Entonces, ahora el centro de vida de Fran quedó dentro de Córdoba porque va al jardín y hace sus actividades dentro de Córdoba.(...) Así que nadie perdió la tenencia”, trató de aclarar More el año pasado en sus historias de Instagram.

La interna familiar entre Rial y Ambrosioni inició a principios de 2023, cuando él adelantó una cautelar para impedir el cambio formal de residencia del nene de Córdoba a Buenos Aires, la cual ganó.