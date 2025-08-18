El tiempo para este lunes 18 de agosto en Santiago del Estero: 22ºC de máxima y posibles lluvias por la tarde

Se espera un lunes con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas fuertes hacia la noche.

Hoy 06:25

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo mayormente nublado y vientos leves del sector noreste.

Hacia la tarde, cielo cubierto, probabilidad de lluvias aisladas acompañadas de vientos leves del sector este y una temperatura máxima que alcanzaría los 22ºC. Además, se anuncia la llegada de tormentas fuertes hacia la noche, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes se presentará con cielo mayormente nublado, vientos del sur rotando al sudoeste y una temperatura máxima que tocaría los 24ºC.

