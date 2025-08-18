Crítica de "Karate Kid: Legends"

Jonathan Entwistle dirige a los veteranos Ralph Macchio y Jackie Chan en esta cinta de equilibrio perfecto entre acción, comedia y drama y que humaniza a sus mentores y luchadores.

Hoy 07:16

Por Fausto Fernández

Para Fotogramas

Es curioso cómo de aquel 'Rocky' karateca ochentero para adolescentes, dirigido por el mismo John G. Avildsen, lo que ha quedado es lo que se perdía en la trilogía original, un sendero de perfección y reafirmación: la nostalgia del instante en el que fuimos campeones, y no carne de cañón de abusones. La televisiva 'Cobra Kai' escondía tras su humor el desencanto de adultos congelados en el golpe de la grulla. 'Karate Kid: Legends' es también, entre entrenamiento, pelea y torneo (y pinceladas de comedia), una historia sobre el fracaso que toma como excusa al Jackie Chan del reboot producido por Will Smith para reencarnarlo en el señor Miyagi, y que Daniel LaRusso –un Ralph Macchio erigido como el Dorian Gray de la saga– reviva un efímero paraíso perdido que, sorpresivamente, no es el del joven oriental protagonista, quien repite paso a paso el camino vital, y kung fu, del mismo Daniel-san.

La película, concisa en su hora y media de metraje (cameo poco original final incluido), y precipitada en la parte del torneo, esquiva la definición heroica de leyendas para humanizar a sus luchadores y mentores, llegando a priorizar la dramática subtrama de Joshua Jackson, diríase que la de 'Redención', el film de Antoine Fuqua con Jake Gyllenhaal. Como si el golpe secreto de la franquicia hubiese estado siempre no en figuras recortadas contra un amanecer/atardecer, sino en la escena de la borrachera del bueno, y atrapado en el ayer, como este largometraje, de Miyagi.

Para viejos luchadores que dan cera a sus nostalgias con la vida de otros.