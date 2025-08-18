Ingresar
Espectaculos

Brie Larson protagonizará la nueva comedia romántica Close Personal Friends

La ganadora del Óscar se une a Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding en el proyecto de Amazon MGM Studios, bajo la dirección de Jason Orley.

Hoy 07:27

La actriz Brie Larson, reconocida mundialmente por su papel como Capitana Marvel en el universo cinematográfico de Marvel y por su premio Óscar en Room (2015), ha confirmado su participación en una nueva comedia romántica titulada Close Personal Friends, producción de Amazon MGM Studios.

Aunque hoy es una de las figuras más asociadas al cine de superhéroes y al drama, Larson no es ajena al género de la comedia. Su versatilidad ya quedó demostrada en títulos como Scott Pilgrim contra el mundo, Infiltrados en clase, Don Jon o Y de repente tú.

La historia de Close Personal Friends seguirá a una pareja común que, durante un viaje a Santa Bárbara, conoce y entabla amistad con una pareja de celebridades. A medida que se cruzan límites personales, surgen situaciones tan cómicas como incómodas, explorando las dinámicas entre la fama y la intimidad.

Brie Larson Brie Larson

El filme será dirigido por Jason Orley, a partir de un guion de Isaac Aptaker, quien también ejercerá de productor junto a Elizabeth Berger mediante su compañía The Walk-Up Company. La producción cuenta además con la colaboración de Ashley Fox y Johnny Pariseau, de Maximum Effort.

El reparto se completa con Lily Collins, Jack Quaid y Henry Golding, aunque los detalles sobre sus personajes aún no han sido revelados.

La filmación está prevista para iniciar en septiembre en distintas localizaciones de Londres.

