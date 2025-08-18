Bella Ramsey sorprendió al asegurar que quiere interpretar a Spider-Man

La estrella de The Last of Us quiere además hacer una película de atracos con Pedro Pascal.

Hoy 07:43

Bella Ramsey ya piensa en lo que le gustaría hacer junto a Pedro Pascal tras la segunda temporada de The Last of Us.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Creo que tal vez una película de atracos, donde robamos un banco juntos”, comentó la actriz el domingo durante el evento de nominados de HBO a los Emmy en Hollywood.

Ramsey reveló que, como era de esperar, la mayoría de las preguntas que recibe están relacionadas con Pascal: “Siempre es: ‘¿Cómo es Pedro Pascal? ¿Es tan simpático como parece?’ Eso es lo que más me preguntan, y la respuesta es: ‘Sí’. Está aquí y hace tanto que no lo veía… estoy mirando alrededor, tratando de encontrarlo”.

La intérprete también contó que gran parte de sus conversaciones con Pascal se resumen en mensajes sobre sus agendas: “Nuestros textos suelen ser: ‘¿Dónde estás en el mundo? Yo estoy aquí, ¿vos allá? Oh, nos acabamos de perder’”.

El tema derivó hacia los superhéroes, a raíz de la participación de Pascal en The Fantastic Four: First Steps. Consultada sobre si le gustaría sumarse al MCU, Ramsey respondió entre risas: “Podría ser Spider-Man. Tom Holland hizo un gran trabajo, claro, pero tal vez necesiten inventar un nuevo superhéroe para mí”.

Lo cierto es que Ramsey es casi una recién llegada al género: apenas vio una sola película de Marvel, una versión de Spider-Man protagonizada por Andrew Garfield. “Fue la primera vez que vi una película de Marvel, y eso fue hace dos o tres meses. Me pareció increíble. Me encantó”, confesó.

La actriz, que encarna a Ellie en The Last of Us, está nominada por segunda vez al Emmy. La serie competirá el próximo 14 de septiembre con un total de 17 nominaciones. Ramsey, sin embargo, aseguró que aún no tiene guiones ni fecha confirmada para el inicio del rodaje de la tercera temporada.