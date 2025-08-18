Un chaqueño asumirá la presidencia del Foro Latinoamericano de Derecho

El acto es este martes en Asunción. Rodrigo Zalazar representa al país por su trabajo en la lucha contra la violencia institucional.

Hoy 08:05

El joven chaqueño Rodrigo Zalazar representará a la Argentina en la presidencia de la mesa directiva del Foro Internacional Latinoamericano de Derecho, un ámbito de debate regional que se pronuncia a través de resoluciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Lo recibí con gran sorpresa. Nunca me esperaba asumir la presidencia", dijo al recibir la noticia. "Es un encuentro entre la preparación y la oportunidad", expresó.

El licenciado en Derecho resaltó a Diario Norte de Chaco que será el primer chaqueño en ocupar tamaña responsabilidad. Mientras que el acto formal está previsto para el 19 de agosto, en la ciudad de Asunción, en la sede de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay.

Recorrido

Zalazar ingresó en ese ámbito en 2020 como observador, la categoría inicial de participación. Con el tiempo fue miembro honorífico y finalmente miembro pleno en 2023, aunque aclara que hasta el año actual no tuvo un rol central.

"Este año fui vocal décimo cuarto, no era un papel protagónico. Recién con la presidencia voy a tener una función más institucional y cercana al foro".

En agenda

El cargo implica abrir los debates de la Asamblea General, representar al organismo ante espacios internacionales como la OEA y otros foros multilaterales, y garantizar el desarrollo democrático de las discusiones.

En la agenda 2025 figuran temas sensibles como migración, inteligencia artificial y narcotráfico, además de resoluciones sobre conflictos internacionales, donde confluyen posturas muy diversas.

Democracia plena

En cuanto al funcionamiento interno solo en caso de empate en una votación, el presidente puede emitir un voto de calidad.

"El presidente debe ser imparcial, garantizar que todos puedan expresarse y moderar los debates. Se promueve una participación democrática plena, sin privilegios por el cargo", subrayó.