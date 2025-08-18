Córdoba: encontraron muerto a un hombre de 69 años en una quebrada

La policía investiga el caso tras el aviso de un vecino que alertó sobre su ausencia prolongada.

Hoy 08:18

Personal policial del Destacamento La Posta confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 69 años en una quebrada de vertientes, ubicada a unos 70 metros de su vivienda, en el paraje San Mateo, dentro de la región de la Pampa de Achala en Córdoba.

Según informaron las autoridades, el cuerpo fue extraído por personal del DUAR y trasladado por un trayecto de tres kilómetros hasta las unidades móviles, para luego ser trasladado a la morgue correspondiente.

Durante el procedimiento trabajaron efectivos de Investigaciones, Policía Científica y el destacamento local, con la supervisión del fiscal y del secretario de la Fiscalía.

Según informa Cadena 3, el hallazgo se produjo tras el aviso de un vecino que, al pasar por la zona y notar la ausencia del hombre desde hacía varios días, alertó a la policía.

El caso quedó bajo investigación de la Justicia, que continuará con los procedimientos correspondientes.