Feng Shui de agosto: el sitio exacto donde hay que poner monedas para que llegue el dinero
El Feng Shui, la antigua práctica china que busca armonizar los espacios para mejorar la energía vital, también ofrece recomendaciones para atraer prosperidad y abundancia económica. En agosto de 2025, uno de los consejos más difundidos es el uso estratégico de monedas en distintos rincones del hogar.
De acuerdo con esta disciplina, las monedas representan el flujo de la riqueza. Colocarlas en puntos clave de la casa o la oficina ayuda a activar la energía del dinero y a atraer nuevas oportunidades financieras.
Los especialistas en Feng Shui recomiendan que las monedas sean reales (preferiblemente metálicas) o, en algunos casos, réplicas chinas atadas con cinta roja, ya que este color simboliza protección y prosperidad.