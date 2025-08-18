Feng Shui de agosto: el sitio exacto donde hay que poner monedas para que llegue el dinero

Hoy 08:24

El Feng Shui, la antigua práctica china que busca armonizar los espacios para mejorar la energía vital, también ofrece recomendaciones para atraer prosperidad y abundancia económica. En agosto de 2025, uno de los consejos más difundidos es el uso estratégico de monedas en distintos rincones del hogar.

En la entrada principal: cerca de la puerta de ingreso, para que el dinero “entre” junto con la buena energía.

En la esquina sureste de la casa o del living: considerada la zona de la prosperidad en el mapa del Feng Shui.

Cerca de cajas registradoras o áreas de trabajo: para quienes manejan negocios, simboliza continuidad en las ganancias.

Debajo de una planta de hojas redondeadas (como la planta de jade): potencia el crecimiento económico y la abundancia.

Dentro de la billetera o cartera: tres monedas chinas atadas con cinta roja actúan como un amuleto personal.

De acuerdo con esta disciplina, las monedas representan el flujo de la riqueza. Colocarlas en puntos clave de la casa o la oficina ayuda a activar la energía del dinero y a atraer nuevas oportunidades financieras.

Los especialistas en Feng Shui recomiendan que las monedas sean reales (preferiblemente metálicas) o, en algunos casos, réplicas chinas atadas con cinta roja, ya que este color simboliza protección y prosperidad.