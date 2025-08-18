Evangelina Anderson rompió el silencio tras su separación: “El dinero no es todo”

La modelo publicó una foto con un mensaje profundo a pocos días de confirmar el final con Demichelis.

Hoy 09:06

Evangelina Anderson posteó una profunda reflexión en sus redes sociales a pocos días de haber confirmado su separación de Martín Demichelis, tras 18 años en pareja.

La modelo compartió un mensaje en su perfil de Instagram en el que hizo hincapié en los valores que les quiere transmitir a sus tres hijos. “Tengan en claro que el dinero no es todo”, escribió.

Posteo

“Le pido al cielo que me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”, manifestó Evangelina en las primeras líneas de su publicación.

Luego, lanzó una frase tajante: “Tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”.

Junto a la foto en la que aparece abrazando a sus tres hijos -Bastián, Lola y Emma- Anderson también expresó: “Van a llegar tan lejos como ustedes se lo propongan. Acuérdense de no separarse del camino. Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, sólo tenen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”.

“Luchen contra todo y alcancen sus metas, no se desesperen si tarda en llegar, todo llega si luchan por eso, solo hagan lo correcto y se les cumplirá”, dijo Eva. Y concluyó: “Aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”.