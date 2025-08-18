Escuela Coronel Borges otra vez en la mira de los ladrones: saquearon la cocina y se llevaron todo

La directora contó que es la segunda vez en pocos días. Rompieron puertas y dejaron una bolsa lista para seguir llevándose cosas.

Hoy 11:10

Un nuevo y lamentable hecho de inseguridad golpea a la comunidad educativa. En las primeras horas de este lunes, delincuentes ingresaron a una escuela ubicada entre el 6º y 7º pasaje de la ciudad Capital, y se llevaron utensilios clave utilizados para preparar la comida de los alumnos.

La directora del establecimiento, Andrea Peña, brindó detalles del indignante episodio: “Han roto los vidrios de dos puertas: una que da al comedor y otra a la cocina. Se llevaron una olla de 100 litros que usamos todos los días para cocinar el almuerzo de los chicos”, expresó con profunda tristeza.

Los malvivientes también se alzaron con tazas, vasos y cucharas, elementos básicos con los que se sirve el desayuno y la merienda. Además, encontraron una bolsa lista para ser retirada, lo que hace suponer que pensaban volver para seguir robando.

La directora advirtió que no es la primera vez que sufren este tipo de ataques: “Ya nos habían robado el martes pasado. Se llevaron dos ollas, una de 60 litros y otra de 30, y una cafetera de aluminio. También nos faltan jarras con las que servimos el desayuno”, señaló con preocupación.

La comunidad educativa no oculta su indignación, ya que estos robos afectan directamente el funcionamiento diario de la escuela y, sobre todo, la alimentación de los niños, que en muchos casos encuentran en el comedor escolar su única comida del día.

La policía investiga el hecho, mientras crece el reclamo por mayor seguridad.