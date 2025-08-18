Turista italiana terminó en el hospital tras un brutal ataque cuando iba al aeropuerto

Fue agredida con un ladrillazo en la cara mientras se dirigía a Ezeiza. Sufrió un profundo corte.

Hoy 10:23

Una turista italiana, que había venido de vacaciones a la Argentina, fue víctima de un violento ataque con un ladrillo este domingo por la noche, cuando viajaba en el auto de su hermano hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde debía abordar el avión que la llevaría de regreso a su país.

Producto de los impactos, registrados en uno de los accesos a la Autopista Riccheri, la mujer sufrió diversos cortes en su rostro y debió ser hospitalizada en el Hospital General de Agudos Cecilia Grierson, de Villa Lugano, por lo cual perdió el vuelo.

Según comentó este lunes por la mañana Valentín, yerno de la víctima, identificada como Silvia Robles, el ataque ocurrió anoche, cerca de las 20.20, cuando la mujer era trasladada en el taxi de su hermano hacia la terminal aeroportuaria, donde debía tomar el vuelo de regreso a su tierra. Por una cuestión de seguridad, el conductor, taxista de profesión, eligió trasladarse por el interior del Mercado Central, a través de la calle paralela a Boulogne Sur Mer, haciendo el ingreso por Ramón Carrillo para salir a la Autopista Riccheri.

“Son atacados por tres personas -se investiga si son menores de edad- produciendo la rotura del vidrio delantero, donde viajaba mi suegra. Le impacta en la cara y el ladrillo quedó en la parte trasera del vehículo”, explicó este lunes por la mañana Valentín, yerno de la víctima, en diálogo con radio Mitre.

Producto del ataque, la mujer tuvo que suspender el viaje. “Fue derivada al hospital y le tuvieron que dar un par de puntos porque el impacto le produjo un corte en el rostro”, comentó Valentín, durante una entrevista con la periodista Mercedes Ninci.

Tras permanecer algunas horas internada, durante las cuales recibió las curaciones de rigor, la mujer fue dada de alta en las primeras horas de este lunes con una orden de derivación al Cuerpo Médico Forense. Una vez que fue liberada del centro médico, la turista y algunos familiares se dirigieron a la Comisaría La Matanza Noreste 5a - Mercado Central de la Policía Bonaerense, donde radicaron la denuncia correspondiente.

Aparentemente, el ataque habría quedado filmado por las cámaras de seguridad del complejo comercial, por lo cual las imágenes podrían ser determinantes para identificar a los agresores.