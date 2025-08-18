“Volá alto, siempre una re actitud": la despedida al delincuente de 16 años abatido por un policía

El menor tenía antecedentes por robo en poblado y en banda y dos tentativas de robo, además de un arresto registrado en la Comisaría Tercera de Ensenada, Buenos Aires.

Los mensajes de despedida hacia T.R.G., el adolescente de 16 años asesinado por un policía durante un intento de robo en Los Hornos el domingo, se multiplicaron en redes sociales.

“Volá alto, siempre una re actitud”, fue uno de los posteos que circularon, acompañados de fotos en las que se lo ve arriba de una moto y, en algunas ocasiones, exhibiendo un arma de fuego de manera intimidante.

El menor tenía antecedentes por robo en poblado y en banda y dos tentativas de robo, además de un arresto registrado en la Comisaría Tercera de Ensenada. En todos los casos, la Justicia dispuso su regreso al mismo entorno delictivo, sin medidas de contención que lograran frenar su reincidencia.

El hecho por el que terminó asesinado ocurrió el domingo por la tarde cuando el adolescente intentó junto a un cómplice robarle la moto a un oficial de la Policía Bonaerense que llegaba a su casa con su pareja en la zona de 68 entre 135 y 136.

De acuerdo con la investigación, el oficial —que se encontraba de civil— fue amenazado con un arma, se identificó como policía y disparó contra T.R.G., quien cayó herido en el lugar. Su cómplice logró escapar y aún es buscado.

El menor fue trasladado en grave estado al Hospital San Martín de La Plata, donde finalmente murió.

Fuentes del caso confirmaron que el policía entregó su arma reglamentaria para pericias y que también se secuestró su moto. La causa fue caratulada como homicidio en ocasión de robo, aunque se espera que avance bajo la figura de legítima defensa.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Juvenil N° 4 de La Plata, que dispuso medidas urgentes para avanzar en el caso.