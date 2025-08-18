Accidente en Ruta 9: un camión enganchó una estructura metálica y causó destrozos

Ocurrió a la altura del barrio Autonomía. El conductor dijo que la batea se levantó sola. Afortunadamente no hubo heridos.

Hoy 10:55

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando un camión Volkswagen 17.280, conducido por Walter Ricardo Martínez, de 55 años y domiciliado en el barrio 25 de Mayo Sector 100 Viviendas de La Banda, circulaba por la zona y, de forma repentina, “enganchó” con la batea una estructura metálica del Corredor Vial Nº 7.

La colisión fue tan fuerte que la estructura, que contiene carteles viales, fue arrancada de su base, generando un verdadero peligro para los demás vehículos que transitaban en ese momento por la ruta.

Martínez fue entrevistado por personal de la Comisaría Nº 10, y manifestó que desconoce por qué se levantó la batea de forma imprevista, ocasionando el accidente. Afortunadamente, no hubo heridos, pero se necesitó el despliegue de maquinarias especiales para poder retirar al camión del lugar y liberar la ruta.

Peritos de Criminalística trabajaron en el sitio, mientras que Vialidad Nacional fue notificada del siniestro para evaluar los daños en la estructura vial. Por su parte, el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo.