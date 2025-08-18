Las acciones argentinas caen en la previa de licitación clave del Tesoro

Las acciones argentinas retroceden este lunes, con el mercado enfocado en la evolución de las tasas de interés ante una nueva licitación del Tesoro.

Las acciones argentinas caen este lunes mientras el mercado continúa atento a la evolución de las tasas de interés en el marco de una nueva licitación del Tesoro y mira de cerca la dinámica del dólar. Los bonos operan sin tendencia firme.

En ese marco el S&P Merval cae 0,5% a 2.178.763,310 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una licitación de bonos de deuda fuera de programa. Tratará de reabsorber algo menos de $6 billones que quedaron afuera del llamado del miércoles pasado.

El pasado miércoles, el Tesoro trató de renovar $15 billones, poniendo un límite a la cantidad de bonos que podían ser comprados de menos de un mes de duración. Pero el nivel de renovación fue mucho mas bajo que el esperado, de solo el 61%.