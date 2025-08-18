Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 AGO 2025 | 17º
X
País

Las acciones argentinas caen en la previa de licitación clave del Tesoro

Las acciones argentinas retroceden este lunes, con el mercado enfocado en la evolución de las tasas de interés ante una nueva licitación del Tesoro.

Hoy 11:11

Las acciones argentinas caen este lunes mientras el mercado continúa atento a la evolución de las tasas de interés en el marco de una nueva licitación del Tesoro y mira de cerca la dinámica del dólar. Los bonos operan sin tendencia firme.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese marco el S&P Merval cae 0,5% a 2.178.763,310 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una licitación de bonos de deuda fuera de programa. Tratará de reabsorber algo menos de $6 billones que quedaron afuera del llamado del miércoles pasado.

El pasado miércoles, el Tesoro trató de renovar $15 billones, poniendo un límite a la cantidad de bonos que podían ser comprados de menos de un mes de duración. Pero el nivel de renovación fue mucho mas bajo que el esperado, de solo el 61%.

TEMAS Crisis económica merval

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Taboada: menor de 14 años sufrió un aborto tras tomar pastillas que le dio su novio
  2. 2. Roger Nediani lanzó su candidatura a gobernador acompañado por Jorge Mussetti como primer diputado provincial
  3. 3. Elecciones 2025: los famosos que se lanzan a la política
  4. 4. La Libertad Avanza presentó su lista bonaerense con Espert a la cabeza y varias sorpresas
  5. 5. Elecciones 2025: el peronismo confirmó sus listas en 14 provincias bajo el sello Fuerza Patria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT