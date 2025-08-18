Ingresar
Mitre pagó caro sus errores, cayó ante Agropecuario en Carlos Casares y estiró su mala racha

El Aurinegro perdió 2-1, acumula cinco partidos sin victorias y quedó en parte baja de la tabla de la Zona B.

Hoy 16:55

Mitre no levanta cabeza en la Primera Nacional. El equipo santiagueño cayó por 2-1 ante Agropecuario en Carlos Casares, en el marco de la fecha 27, y profundizó una racha negativa de cinco encuentros sin triunfos, con cuatro derrotas y un empate.

El local abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo con un tanto de Melo, quien apareció sin marca en el área tras un desborde por la izquierda de la defensa aurinegra. 

En el complemento, Gagliardi amplió la ventaja de penal a los 10 minutos, dejando cuesta arriba el partido para el Auri. El descuento llegó recién a los 42 minutos, cuando Romero conectó un centro de Ríos desde el sector izquierdo y marcó el 2-1 que puso suspenso en el cierre. Sin embargo, Mitre no logró encontrar la igualdad y volvió a quedarse con las manos vacías.

Con este resultado, el Aurinegro quedó en la 13ª posición de la Zona B con 32 puntos, producto de 8 victorias, 8 empates y 11 derrotas. El presente preocupa: son cinco partidos sin ganar y cada vez se aleja más de los puestos de Reducido.

En la próxima fecha, Mitre buscará cortar la mala racha cuando reciba a San Telmo en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione.

