Tras la polémica por su publicidad de jeans, la nueva película de Sydney Sweeney se hunde en la taquilla

A pesar de contar con un elenco de renombre y críticas iniciales positivas, el western moderno "Americana" registra un flojo desempeño, generando dudas sobre la proyección cinematográfica de la actriz.

Hoy 11:23

El western contemporáneo ‘Americana’, estrenado el pasado 15 de agosto en Estados Unidos, se convirtió en tema de conversación no por su historia ambientada en Dakota del Sur, sino por su bajo rendimiento en taquilla. La película, que debutó en el Festival de Cine y Televisión South by Southwest 2023, cuenta con la participación de Sydney Sweeney, Halsey, Simon Rex y Paul Walter Hauser.

A pesar de las expectativas, la cinta apenas recaudó 1 millón de dólares en su primer fin de semana, siendo superada ampliamente por ‘Nadie 2’, secuela protagonizada por Bob Odenkirk, que mantiene el liderazgo en taquilla.

Aunque ‘Americana’ recibió inicialmente críticas favorables, los comentarios fueron decayendo tras su estreno comercial. El filme narra cómo las vidas de varios personajes se cruzan inesperadamente por una camisa que atrae la suerte, en un relato que recuerda al estilo de Quentin Tarantino, combinando acción, humor y drama en un entorno rural estadounidense.

El desempeño de Sweeney en la pantalla grande ha mostrado altibajos. Mientras que su comedia romántica ‘Con todos menos contigo’ logró recaudar 220 millones de dólares, otros proyectos recientes como ‘Inmaculada’ (2024) solo sumaron 35 millones, y ‘Madame Web’, pese a un presupuesto de 80 millones, alcanzó 100 millones a nivel global. Esto evidencia un patrón de tropiezos cinematográficos que podrían afectar su proyección como estrella de cine.

Además de los resultados en taquilla, Sweeney ha enfrentado controversias fuera del set. Su participación en una campaña de American Eagle fue criticada por supuestos mensajes de racismo y supremacismo blanco, y se le ha vinculado públicamente con el Partido Republicano, lo que intensificó la discusión sobre su imagen pública.

Sydney Sweeney

Sin embargo, la actriz de 27 años sigue sumando proyectos. Próximamente estrenará ‘Christy’, biopic sobre la boxeadora Christy Martin, y ‘The Housemaid’, thriller psicológico en el que también ejerce como productora ejecutiva. Además, los fans esperan con ansias la temporada 3 de ‘Euphoria’, donde retomará su papel como Cassie Howard, que llegará a HBO Max a mediados de 2026.

A pesar de los recientes tropiezos, Sydney Sweeney continúa consolidándose como una figura relevante en Hollywood, con un futuro que promete nuevas oportunidades tanto en cine como en televisión.

Sydney Sweeney