Talleres y San Martín (SJ) igualaron sin goles en Córdoba y siguen en zona de descenso

La T y el Santo sanjuanino empataron 0-0 en el marco de la quinta fecha del torneo en el estadio Mario A. Kempes.

18/08/2025

En el Mario Alberto Kempes, Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles en un duelo cargado de situaciones, pero con poco acierto en los metros finales. El equipo de Carlos Tevez dominó gran parte del encuentro, aunque careció de efectividad para quedarse con los tres puntos.

La primera gran emoción llegó a los 18 segundos, cuando Valentín Depietri definió con clase pero Luciano Recalde salvó en la línea, evitando el 1-0 para la T. El local presionó alto y generó varias chances claras, pero el Verdinegro se mantuvo en partido gracias a la firmeza de su arquero Matías Borgogno, figura de la tarde.

El segundo tiempo repitió la misma tónica: Talleres con el protagonismo y San Martín apostando a las contras. Incluso, Depietri llegó a convertir, pero su gol fue anulado por un agarrón en la jugada previa. Sobre el final, Borgogno volvió a lucirse en un mano a mano frente al delantero albiazul.

San Martín tuvo un par de aproximaciones de contraataque, pero la falta de precisión en las decisiones lo dejó sin poder lastimar a Guido Herrera. Finalmente, el empate 0-0 dejó a los dos equipos con sabor a poco: Talleres sigue comprometido por la tabla anual, mientras que el Verdinegro permanece en zona roja por los promedios.