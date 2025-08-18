En vivo: Talleres y San Martín (SJ) se miden en una final para escaparle al descenso

La T necesita volver al triunfo y recibirá a un Santo sanjuanino en un duelo para ambos sin margen para mantener la categoría. Se miden desde las 21.00.

Hoy 21:00

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Talleres de Córdoba recibirá este lunes desde las 21 a San Martín de San Juan, en el partido que bajará el telón de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Ambos equipos llegan necesitados: la T busca reencontrarse con el triunfo y el Santo sanjuanino necesita sumar urgente para no hundirse en la tabla de los promedios.

