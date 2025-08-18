Ingresar
En vivo: Talleres y San Martín (SJ) se miden en una final para escaparle al descenso

La T necesita volver al triunfo y recibirá a un Santo sanjuanino en un duelo para ambos sin margen para mantener la categoría. Se miden desde las 21.00.

Hoy 21:00

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Talleres de Córdoba recibirá este lunes desde las 21 a San Martín de San Juan, en el partido que bajará el telón de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Ambos equipos llegan necesitados: la T busca reencontrarse con el triunfo y el Santo sanjuanino necesita sumar urgente para no hundirse en la tabla de los promedios.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético San Martín de San Juan Club Atlético Talleres de Córdoba

