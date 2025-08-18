Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 AGO 2025 | 17º
X
País

Ambiente de la Nación participó del traslado de lobos marinos y verificó el estado de delfines en el Aquarium de Mar del Plata

Se constató que los ejemplares de fauna silvestre alojados en el acuario, entre ellos diez delfines nariz de botella (Tursiops truncatus), se encuentran en buen estado de conservación.

Hoy 11:29

La Subsecretaría de Ambiente de la Nación, que dirige Fernando Brom, a través de la Brigada de Control Ambiental (BCA), participó del operativo de traslado de cinco lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) desde el Aquarium de Mar del Plata hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con destino a República Dominicana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Además, la comisión de la BCA verificó el estado en el que se encuentran otros ejemplares de fauna silvestre alojados en el acuario, entre ellos diez delfines nariz de botella (Tursiops truncatus).

Luego de la evaluación, se constató que los mismos se encuentran en buen estado de conservación, atendiendo a diversas cuestiones relacionadas con el bienestar animal, y que cuentan en la actualidad con el permiso de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y otras autorizaciones correspondientes para poder ser evacuados fuera del país.

Con respecto a los lobos marinos, se trata de dos individuos provenientes de España y tres nacidos en el acuario marplatense. Estos últimos formaban parte de un programa de reproducción desarrollado en dicho establecimiento.

TEMAS Mar del Plata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Taboada: menor de 14 años sufrió un aborto tras tomar pastillas que le dio su novio
  2. 2. Roger Nediani lanzó su candidatura a gobernador acompañado por Jorge Mussetti como primer diputado provincial
  3. 3. Elecciones 2025: los famosos que se lanzan a la política
  4. 4. La Libertad Avanza presentó su lista bonaerense con Espert a la cabeza y varias sorpresas
  5. 5. Elecciones 2025: el peronismo confirmó sus listas en 14 provincias bajo el sello Fuerza Patria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT