Argentina perdió ante Brasil por la Copa Latina, de cara a la Americup

Hoy 22:58

Tras la suspensión del partido de anoche ante el local Panamá, por la humedad en el Arena Roberto Durán, hoy Argentina pudo jugar, en otro estadio, y perdió frente a Brasil, por 89 a 65. Fue por la Copa Latina, de la que también interviene Uruguay.

Hasta el momento la albiceleste sumó cuatro victorias y tres derrotas en esta preparación, que hoy mostró su peor versión.

Mañana enfrentará, a las 20.30, al perdedor de Panamá-Uruguay, en lo que significará el último partido preparatorio, de cara al debut en la Americup de Nicaragua. el próximo viernes, ante el local, en el Polideportivo Alexis Argüello.

Hoy Argentina ganó el primer cuarto 19-16, el segundo lo perdió 28-17, el tercero también cedió 18-16 y el último terminó abajo 27-13. Es decir, su rendimiento fue decayendo.

El goleador fue Alex Negrete, con 21 puntos. Y Gonzalo Corbalán fue el otro que estuvo en dos dígitos, con 11.

Argentina tuvo un pobre 4-22 en triples (0-6 José Vildoza) y 12 pérdidas.

Pablo Prigioni todavía cuenta con 14 jugadores en la preselección y los dos últimos cortes los realizará después del partido de mañana.