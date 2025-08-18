Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 AGO 2025 | 20º
X
Somos Deporte

Argentina perdió ante Brasil por la Copa Latina, de cara a la Americup

Hasta el momento la albiceleste sumó cuatro victorias y tres derrotas en esta preparación, que hoy mostró su peor versión.

Hoy 22:58
Argentina Brasil

Tras la suspensión del partido de anoche ante el local Panamá, por la humedad en el Arena Roberto Durán, hoy Argentina pudo jugar, en otro estadio, y perdió frente a Brasil, por 89 a 65. Fue por la Copa Latina, de la que también interviene Uruguay.

Hasta el momento la albiceleste sumó cuatro victorias y tres derrotas en esta preparación, que hoy mostró su peor versión.

Mañana enfrentará, a las 20.30, al perdedor de Panamá-Uruguay, en lo que significará el último partido preparatorio, de cara al debut en la Americup de Nicaragua. el próximo viernes, ante el local, en el Polideportivo Alexis Argüello.

Hoy Argentina ganó el primer cuarto 19-16, el segundo lo perdió 28-17, el tercero también cedió 18-16 y el último terminó abajo 27-13. Es decir, su rendimiento fue decayendo.

El goleador fue Alex Negrete, con 21 puntos. Y Gonzalo Corbalán fue el otro que estuvo en dos dígitos, con 11.

Argentina tuvo un pobre 4-22 en triples (0-6 José Vildoza) y 12 pérdidas.

Pablo Prigioni todavía cuenta con 14 jugadores en la preselección y los dos últimos cortes los realizará después del partido de mañana.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Taboada: menor de 14 años sufrió un aborto tras tomar pastillas que le dio su novio
  2. 2. “Volá alto, siempre una re actitud": la despedida al delincuente de 16 años abatido por un policía
  3. 3. Accidente en Ruta 9: un camión enganchó una estructura metálica y causó destrozos
  4. 4. Tragedia en la Ruta 9: una mujer murió tras despiste de una camioneta en Simbol
  5. 5. Escuela Coronel Borges otra vez en la mira de los ladrones: saquearon la cocina y se llevaron todo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT