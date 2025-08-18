"La lista del PJ es canal Volver, gente con el mismo discurso y prácticas de hace 50 años"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama el candidato a senador y titular de la Libertad Avanza en la provincia Tomás Figueroa.

Hoy 11:57

En diálogo con Radio Panorama, Tomás Figueroa destacó que el espacio de La Libertad Avanza representa un nuevo rumbo para Argentina, cuestionando la gestión histórica del peronismo. "Estamos contentos porque estamos en un proceso que Argentina necesita. El peronismo ha sido obstruccionista de los anuncios de la ley de bases y, a partir de las elecciones, se va a consolidar el plan del presidente Javier Milei para que el país despegue", afirmó.

El candidato enfatizó la necesidad de defender a los jubilados y criticó la estatización de fondos: "Fue un robo tomar los derechos de los jubilados para despilfarrarlos. Aerolíneas perdía un millón de dólares por día, hoy está ganando fortunas. YPF ha sido defendida por el gobierno la semana pasada, y así vamos a proteger los derechos de los ciudadanos para que Argentina sea próspera".

Figueroa arremetió contra el Partido Justicialista, comparándolo con "Canal Volver" por su discurso y prácticas de hace 50 años". "Con dádivas y las mismas prácticas nefastas contra la dignidad del votante. Los jóvenes están ávidos de construir un nuevo país, porque no han visto nada positivo del kirchnerismo ni del macrismo", sostuvo.

El candidato también señaló que La Libertad Avanza contará con visitas de ministros para reforzar su presencia en la provincia y que representan a Javier Milei en Santiago del Estero. Criticó a otros partidos por intentar "teñirse de violeta para confundir al electorado sin presentar propuestas".

Finalmente, Figueroa destacó la juventud y profesionalismo de su lista: "Nuestra lista es la mejor, con mucho entusiasmo de la juventud. La mayoría son profesionales con un compromiso claro de a dónde quieren llevar a Santiago del Estero. La Libertad Avanza está mostrando una proyección de la que nos vamos a sentir orgullosos".