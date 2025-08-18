Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 AGO 2025 | 19º
X
Mascotas

Desesperada búsqueda de Pistacho, un gatito perdido en el barrio Los Flores

Sus dueños piden ayuda urgente para encontrarlo y ofrecen recompensa.

Hoy 12:35
Pistacho

La familia de Pistacho, un gato de aproximadamente un año, lo busca intensamente desde este domingo, luego de que desapareciera en la zona del barrio Los Flores – 450 Viviendas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El animal es castrado y tiene una manchita distintiva en la cabeza. Es muy querido por su familia, que se encuentra angustiada por su desaparición y solicita la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo.

Pistacho fue visto por última vez en inmediaciones del mencionado barrio y se teme que haya podido desorientarse o esconderse, como suele ocurrir con animales asustados.

En caso de verlo, quienes puedan lo retengan en el lugar con cuidado y se comuniquen de inmediato a los siguientes teléfonos de contacto: 385 6 18 5018 - 385 4 088334.

La familia ofrece una recompensa a quien colabore en el reencuentro con su mascota.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Taboada: menor de 14 años sufrió un aborto tras tomar pastillas que le dio su novio
  2. 2. Roger Nediani lanzó su candidatura a gobernador acompañado por Jorge Mussetti como primer diputado provincial
  3. 3. Elecciones 2025: los famosos que se lanzan a la política
  4. 4. La Libertad Avanza presentó su lista bonaerense con Espert a la cabeza y varias sorpresas
  5. 5. Elecciones 2025: el peronismo confirmó sus listas en 14 provincias bajo el sello Fuerza Patria
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT