La Banda última detalles para la tercera edición de su Feria Municipal del Libro

El 27 y 28 de agosto se realizará la Tercera Feria Municipal del Libro en la ciudad. La subsecretaría de Cultura, Alejandra Farías, dio detalles del evento en diálogo con Radio Panorama.

La Subsecretaria de Cultura de La Banda, Alejandra Farías, dio detalles en diálogo con Radio Panorama de lo que será la Tercera Feria Municipal del Libro, un evento que ya se consolidó en el calendario cultural local.

“La primera edición nació por iniciativa del movimiento cultural de la ciudad, la segunda edición tuvo un esquema y estructura de feria y en ambas fuimos muy acompañados. Eso nos ha llevado a que, a pesar de un contexto adverso, con todo el desfasaje inflacionario, se concrete esta nueva edición con un gran esfuerzo de la administración. Agradecemos al municipio por el apoyo”, expresó Farías.

En esta ocasión, estarán presentes editoriales de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Mar del Plata y otras ciudades, con propuestas para todas las edades y temáticas vinculadas a una ciudad inteligente, acorde a los nuevos tiempos. Además, se desarrollarán charlas y talleres.

La Feria tendrá distintas locaciones: el Cine Renzi, las salas de la Escuela Municipal de Programación y Robótica y el Honorable Concejo Deliberante. Entre los ejes a abordar se destacan la literatura, la comunicación, la inteligencia artificial aplicada a la educación, la inclusión, la salud, el deporte, la educación sexual, el medio ambiente, la historia local y provincial, y el periodismo en el contexto actual.

También se realizará un té literario con referentes culturales de la ciudad, sumado a espectáculos infantiles en el Cine Teatro Renzi. El cierre será en ese mismo espacio, con la presentación de los libros de Pedro Peretti, Fabián Soberón y Carlos Nievas.

“Invitamos a todos a que nos visiten a esta feria que ya se encuentra prevista como ordenanza por lo que se realizará todos los años para reafirmar a La Banda como una ciudad que apuesta por la cultura, la educación y la innovación”, concluyó Farías.