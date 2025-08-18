Con nuevas inauguraciones, Zamora destacó que Santiago invierte el 40% del presupuesto provincial en educación

El gobernador habilitó obras educativas en El Hoyón y anunció más inversiones en escuelas y servicios, reafirmando la prioridad de garantizar igualdad de oportunidades para niños y jóvenes en toda la provincia.

Hoy 14:07

El gobernador Gerardo Zamora dejó inaugurada este lunes por la mañana en El Hoyón, departamento Atamisqui, la obra de refacción de la Escuela N° 923 “Ramón Aguilar” y la ampliación y mejoras en el Colegio Secundario Medellín, anexo de esta localidad. También entregó viviendas sociales a 12 familias de la zona.

Estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; los ministros de Educación, Mariela Nassif; de Desarrollo Social, Ángel Hugo Niccolai y de Obras Públicas, Aldo Hid. Además de la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera.

Las autoridades fueron recibidas por la comisionada municipal de El Hoyón, María José Figueroa.

La actividad oficial comenzó en el domicilio de Yanina Cejas, donde se hizo la entrega simbólica de llaves a las familias beneficiadas en esta oportunidad por el programa de viviendas sociales, las que fueron ejecutadas con fondos provinciales y la colaboración de la Comisión Municipal de El Hoyón y la Asociación Civil Afovepra.

En esta oportunidad, el gobernador garantizó la continuidad del programa a través del cual ya fueron construidas más 32.000 viviendas a lo largo y a lo ancho de la provincia, en forma totalmente gratuita y amobladas, con la colaboración de los municipios y organizaciones no gubernamentales.

Luego se trasladó al anexo del Colegio Secundario Medellín, donde fue recibido por su rector, Marcelo Benavidez, con quien las autoridades hicieron un recorrido por las instalaciones totalmente equipadas.

Seguidamente, en la Escuela N° 923, junto a su directora Silvina Fontan realizó el corte de cintas para dejar formalmente habilitado el edificio que cuenta con 6 aulas comunes, área administrativa, salón multimedia, laboratorio, biblioteca, cocina-comedor, sanitarios y depósitos.

Durante el acto, la docente hizo hincapié en el valor histórico de la institución y agradeció al gobernador y a todo su equipo por este presente venturoso. “Estamos reinaugurando este establecimiento refaccionado y equipado totalmente; infinitas gracias y que Dios ilumine a nuestras autoridades para que sigamos siendo ejemplo de crecimiento en nuestra Argentina”, dijo.

A su turno, el mandatario provincial dijo que estas obras son parte de una inversión que tiene que ver con educación en forma prioritaria. “Lo hacemos desde que reformamos la Constitución en el año 2005, que prevé que se debe invertir por lo menos un 30% del presupuesto provincial en educación, y nosotros venimos cumpliendo con esa meta incluso en exceso; de hecho que en los últimos años, incluso éste va a ser uno de ellos, ha sido un 40% del presupuesto provincial invertido en educación”.

“Esto tiene que ver con lograr igualdad educativa –agregó- para que todos tengan las mismas condiciones edilicias, pedagógicas, tecnológicas y de equipamiento educativo. Lo mismo ocurre con el programa de nutrición con alimentos proteicos para los niños que asisten al jardín, a la primaria y para jóvenes del secundario; la creación de jardines de infantes a lo largo y ancho de la provincia; la creación de agrupamientos en la ruralidad; miles de horas cátedras; algunos anexos como aquí en El Hoyón, donde hemos ido incorporando los primeros años y hemos llegado hasta cuarto año de la secundaria y vamos a tener el quinto año”.

En este marco expresó su compromiso para la creación de un secundario en El Hoyón, “para que los jóvenes de la zona puedan terminar el ciclo secundario aquí y no tener que trasladarse a 20 km”.

También anunció la refacción y mejoras en las escuelas de El Peral y Las Lomitas, así como la reactivación de la licitación de las obras de agua potable en El Hoyón y en Juanillo.

Para finalizar, Zamora agradeció a la comunidad educativa, “a los padres que se esfuerzan para que sus hijos estudien y a los docentes santiagueños que mantienen las escuelas abiertas con los chicos aprendiendo”.