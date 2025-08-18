Se realizó el primer encuentro de “Impacto niñez”, un nuevo proyecto para asistir a las familias bandeñas

Este proyecto se realizó en el barrio 17 de Octubre, dónde participaron niños que estuvieron acompañados por sus padres en una tarde diferente para las familias de este sector de la ciudad.

Hoy 14:44

La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de La Banda, dio inicio a una nueva propuesta de trabajo denominada “Impacto niñez”, que llegará a los barrios con talleres y servicios gratuitos para las familias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer encuentro de este proyecto se realizó en el barrio 17 de Octubre, dónde participaron niños que estuvieron acompañados por sus padres en una tarde diferente para las familias de este sector de la ciudad.

En la ocasión, personal municipal brindó talleres sobre higiene y pediculosis, y realizó asesoramiento sobre determinados temas de índole social que fueron explicados por integrantes del equipo interdisciplinario de profesionales.

Por su parte, los niños fueron beneficiados con un taller de dibujos, juegos didácticos, bailes y el servicio gratuito de corte de cabello que pertenece al proyecto “Tijeritas 2025”.

En la oportunidad el director del área de Niñez, Adolescencia y Familia, Ezequiel Roldán, destacó: “Hoy estamos aquí en el barrio 17 de Octubre con una nueva actividad que se llama “Impacto Niñez” a cargo de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de La Banda.

Trajimos diferentes actividades y los servicios gratuitos que tiene nuestra dirección, por ejemplo, talleres para las familias y sobre pediculosis, y juegos de diferentes índoles para los más pequeños, algunos relacionados con la actividad física y con lo didáctico.

También hemos traído dibujos y bailes, el Proyecto “Tijeritas”, que consiste en cortes de pelo gratuitos para los chicos, asesoramientos a cargo del equipo interdisciplinario que está integrado por una trabajadora social y una educadora para la salud”.

Agregó: “Como te decía en un principio, esta es una nueva actividad que queremos llevar a los diferentes barrios, una o dos veces por mes. Y por otro lado, seguimos con las diferentes actividades que tenemos propias de nuestra dirección.

Estamos muy contentos por el recibimiento que tuvimos en el barrio 17 de Octubre, por la cantidad de chicos que se han acercado y también destacar la importancia de las mamás que se han llegado a acompañar a los chiquitos, eso para nosotros es muy importante. De este modo, podemos trabajar no solo con los niños, sino también con la familia, haciendo los talleres, eso también es muy importante para nosotros”.