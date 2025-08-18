Ingresar
El gobernador Zamora recibió a alumnos de Figueroa y Alberdi en Casa de Gobierno

El mandatario provincial compartió un encuentro con estudiantes del interior por el programa “Conociendo mi provincia”.

Hoy 15:29
Gerardo Zamora

El gobernador Gerardo Zamora recibió este lunes en Casa de Gobierno a 40 alumnos del Agrupamiento N° 86.014/073 de Luján (Dpto. Figueroa) y de los agrupamientos N° 86.083 de Cuatro Esquinas y N° 86.080 de Donadeu (Dpto. Alberdi). 

La visita se dio en el marco del programa “Conociendo mi provincia”, destinado a estudiantes del último año del secundario del interior santiagueño.

Durante el encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos “Juan Felipe Ibarra”, los alumnos y docentes agradecieron al gobernador por el apoyo a la educación en zonas rurales y destacaron la creación de agrupamientos escolares.

Zamora reafirmó la continuidad del programa y resaltó el valor del federalismo y la igualdad educativa. “Buscamos igualdad educativa y de calidad”, expresó, felicitando también a los docentes por su compromiso.

